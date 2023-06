NIŠLIJKA PRONAŠLA ODLIČAN NAČIN DA DODATNO ZARADI: Spojila lepo i korisno, a porodica ne trpi: "Sve se desilo sasvim slučajno"

Nišlijka Jelena F. majka je dve devojčice, a od plate u jednoj špediterskoj firmi može da živi, ali nategnuto. Zato je, kaže, spojila lepo i korisno. Ona svoj kućni budžet upotpunjuje jednim novim zanimanjem. Naime, Jelena je u slobodno vreme blogerka.

Njen Instagram profil broji više od 18.000 pratilaca, a iako ga je slučajno instalirala, izgleda da joj je ta nenamerna slučajnost danas donela dodatnu zaradu.

- Moja radoznalost da čačkam po društvenim mrežama dovela me je do toga da nehotice napravilm profil na Instagramu. Počela sam da objavljujem fotografije iz života moje porodice. U to vreme, pre otprilike četiri godine, bile su aktuelne nagradne igre, baš kao i sada. Učestvovala sam i baš često i dobijala. Tako je broj pratilaca počeo da se iz dana u dan uvećava. Upravo to me je i navelo da počnem da se i sama bavim ovim poslom. Ljudi uvek misle "sve je namešteno", priznajem i ja sam bila jedna od njih, a onda me je lično iskustvo razuverilo - otkriva nam ova Nišlijka.

SVE JE STVAR UTICAJA Ako imate potencijal da budete uticajni, možete zaraditi mnogo od Instagrama. Sa statusom možete da promovišete brendove, reklamirate njihove proizvode na svom nalogu.Ifluenseri su oni koji utiču na ljude i njihovo delovanje utiče na ljude.

Upravo to iskustvo i sreća bili su najbolja preporuka za "poslodavce". Kada je prešla broj od 3.000 pratilaca, odlučila je da pita administartore nekih stranica za saradnju. Bila je iznenađena da je dosta njih želelo da ona organizuje njihove nagradne igre.

- I tako sam ušla u virtuelni svet, za usluge reklamiranja drugih sam dobijala poklone. Broj mojih pratilaca se uvećavao i evo sada ih imam već 18.000. Posao blogera, međutim, nije nimalo lak. Osim mog stalnog radnog angažovanja u firmi za koju radim, veoma sam posvećena i Instagramu, pošto je to jedini način da dodatno zaradim. Trudim se da svaku stranicu koju reklamiram, maksimalno ispoštujem - priča Jelena.

Ne postoji jednostavan odgovor na pitanje koliko se novca može zaraditi na ovakav način, jer na visinu zarade utiče nekoliko stvari - tržišna oblast, broj pratilaca, način monetizacije, stope angažmana i kvalitet objave.

ZARADA OD 25 DO 500.000 DOLARA PO OBJAVI Istraživanja pokazuju da manje poznati influenseri sa do 10.000 pratilaca mogu postaviti svoje cene na 25 do 50 dolara po objavi, oni sa 30.000 do 80.000 pratilaca mogu da naplate 150 do 350 po objavi, dok slavna osoba sa više od 100.000 ljudi iza sebe ima zaradu od 1.000 do 500.000 dolara po objavi.

Mnogi smatraju da je broj pratilaca jedini faktor koji dolazi u obzir za plaćanje sponzorisanih objava i slično. Međutim, to nije istina. Možete zaraditi promovišući robne marke i proizvode u oblasti koju dobro poznajete, čak i ako nemate gomilu ljudi iza sebe.

- Iskreno samo od ovog posla ne može pristojno da se živi, ali ja sam svojoj porodici obezbedila dodatni izvor prihoda, a pritom sam stalno sa svojim ćerkama. Nisam se obogatila, ali mi je mnogo lakše. Obično radim kompenzacije u vidu poklona sa njihovih stranica, mada neko želi i da uplati novac. Moji pratioci i stranice su zadovoljni saradnjom i rado pristanu da je obnovimo. Danas iza sebe imam više od 1.000 različitih oblika saradnje - kaže naša sagovornica.

kurir.rs