IT SEKTOR JE NAJPLAĆENIJI U SRBIJI, ALI NE ZA SVE STRUČNJAKE Evo koja IT pozicija je najisplativija, velika potražnja za juniorima

IT Biz - 26.12.2023. 12:51h

NAJTRAžENIJA IT POZICIJA

Nisu svi stručnjaci jednako traženi: Koja IT pozicija je najplaćenija u Srbiji?

Tražnja za juniorima je ove godine, u odnosu na prethodnu, zabeležila skok sa 9 odsto na 15 odsto

Broj oglasa za IT pozicije u prvih devet meseci ove godine manji je za čak 52 odsto, u odnosu na isti period prošle godine, dok je najplaćenija pozicija i ove godine u IT sektoru bila - softver inženjer, sa prosečnom platom između 1.807 i 1.985 evra.

Oni su tradicionalno najplaćeniji, dok se zarade za QA specijaliste kreću od 1.047 do 1.245 evra, pokazali su najnoviji podaci sajta Hello World.

Kako se navodi, pad broja oglasa zabeležen je u poslednjem kvartalu prethodne godine, kada je došlo i do pada broja oglasa na sajtu, a pored toga zabeležen je i rekordan broj konkurisanja kandidata, koji je 2023. veći za 55% u odnosu na lane.

Softver inženjer se, dakle, ističe kao ključna radna pozicija, a među traženim pozicijama su i IT Help Desk/Support, System Administrator/Inženjer, Frontend Developer, kao i Data Warehouse/Business Intelligence Developer.

foto: Shutterstock

Za IT Help Desk prosečna plata je između 700 i 790 evra, za Test Engineer zarade se kreću od 1.106 do 1.365 evra, dok je prosečna plata projekt menadžera između 1.414 i 1.765 evra. Tražnja za juniorima je ove godine, u odnosu na prethodnu, zabeležila skok sa 9 odsto na 15 odsto, dok je kod mediora zabeležen pad sa 68 odsto na 63 odsto.

Seniori imaju stabilan udeo oglasa od 22 odsto. U ovoj godini, udeo pozicija "na daljinu" u ukupnom broju oglasa smanjen je sa 32 odsto na 22 odsto, što sugeriše na prilagođavanje poslovnih modela kompanija, koje sve više naglašavaju potrebu za angažovanjem kadrova koji su fizički prisutni na radnom mestu.

Među najtraženijim tehnologijama u septembru 2023. godine bili su SQL, JavaScript, Cloud, Git i Java.

Kurir.rs/Telegraf

Bonus video:

06:01 TRAŽITE POSAO? OVA ZANIMANJA SU DOBRO PLAĆENA, A HITNO SU IM POTREBNI RADNICI! Turinski: Srbija ima najviše otvorenih radnih mesta