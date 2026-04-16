Da male promene u ishrani, poput voćne užine ili salate uz ručak, mogu napraviti veliku razliku – centralna je poruka edukativnog programa „Zdrava hrana svakog dana“, koji trgovinski lanac MAXI već tri godine sprovodi u osnovnim školama širom Srbije. Ovaj program edukacije, koji čini okosnicu istoimene platforme posvećene podsticanju zdravijih navika, do sada je obišao 300 škola širom zemlje, prenoseći važne poruke o pravilnoj i uravnoteženoj ishrani do više od 27.000 učenika četvrtog razreda. Kroz predavanja nutricioniste, pitanja i praktične primere, učenici otkrivaju ne samo šta podrazumeva pravilna ishrana, već i da ona može biti raznovrsna i ukusna, kao i da su hidratacija i fizička aktivnost neizostavan deo zdravijih navika. Na taj način uče kako svakodnevni izbori, od užine do sporta, mogu doprineti njihovoj energiji, koncentraciji i pravilnom rastu i razvoju.

U OŠ „Dragiša Mihailović“ iz Kragujevca, jednoj od škola u više od 60 mesta širom Srbije koje je do sada obišao MAXI edukativni karavan, ističu da ovakva predavanja pomažu deci da lakše razumeju vezu između hrane i zdravlja i motivišu ih da dugoročno neguju zdrave navike. „Podržavamo ovakve programe i rado se uključujemo u njih jer želimo da naši učenici nauče da prepoznaju i usvoje dobre navike u ishrani. Trudimo se da kod dece razvijemo potrebu za zdravijim stilovima života, zasnovanim na preporukama stručnjaka. Posebno je važno ukazati na principe pravilne ishrane, imajući u vidu da učenici veliki deo dana provode u školi i da za užinu često biraju namirnice koje su im u tom trenutku najdostupnije“, rekla je Suzana Stojanović, nastavnik razredne nastave ove kragujevačke škole. Strukovni nutricionista-dijetetičar Ivana Mišić, koja vodi predavanja u školama, navodi da je upravo razgovor sa decom najvredniji deo programa jer se kroz njega uočava gde postoji prostor za promene. Učenici, kaže, obično znaju osnovna pravila zdrave ishrane, ali se kroz razgovor često pokaže da se doručak ponekad preskače ili da voće i povrće nisu uvek redovan deo svakodnevnog jelovnika. „Deca su uvek iskrena kada pričaju o tome šta jedu tokom dana. Neka priznaju da ponekad preskoče doručak, neka kažu da bi voće mogli češće da ponesu za užinu, ali je najlepše kada sami dođu do ideje šta bi mogli da promene. I upravo je naš zadatak da im objasnimo da hraniti se zdravo može biti lako i da ih inspirišemo da svakog dana naprave po jednu malu zdraviju odluku“, kaže Ivana Mišić.

Foto: Andrej Nihil / Nihil studio

Edukacija u školama deo je šire platforme „Zdrava hrana svakog dana“ kojom trgovinski lanac MAXI nastoji da podstakne sve generacije da donose svesnije odluke i biraju zdravije za sebe i svoje porodice. Posebno mesto zauzima edukativni podkast, koji kroz razgovore sa lekarima, nutricionistima, profesorima sporta i psiholozima otvara aktuelne i relevantne teme iz oblasti ishrane, zdravlja i svakodnevnih navika. Do sada je na MAXI YouTube kanalu emitovano više od 15 epizoda koje slušaocima donose praktične savete i stručne uvide o tome kako male promene u ishrani mogu doprineti zdravijem načinu života. Dok podkast donosi stručne uvide namenjene široj publici, platforma je prisutna i na TikTok mreži, gde kroz kratke, zabavne i edukativne sadržaje podstiče tinejdžere da na njima blizak način razmišljaju o zdravijim navikama.