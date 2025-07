Jedan od najiščekivanijih razgovora na AI.Weekendu je panel “Code, Cash & Collapse? AI’s Great Rewrite of the Finanse Industry” koji se fokusira na temeljnu transformaciju finansijskog sektora pod uticajem veštačke inteligencije, od razvoja fintech rešenja do borbe starih sistema s tehnološkim zaostatkom. Raspravljaće se o tome ko gradi, ko kupuje, a ko kaska. Odgovore na ova pitanja, ali i ostala koja panel otvara, ponudiće Sheel Mohnot, suosnivač i glavni partner u fondu Better Tomorrow Ventures i Victor Dodig, predsednik i izvršni direktor Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC).