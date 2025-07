I građani Srbije sve češće posećuju Maroko. Najpraktičniji način da stignete tamo je let iz Beograda do Malage, a zatim let Ryanaira iz Malage do gradova u Maroku - kao što su Marakeš, Kazablanka, Fes ili Tanger. Povratne karte iz Zagreba do Malage tokom sezone koštaju oko 150 evra, dok u septembru padaju i na manje od 100 evra. Slične cene mogu se naći i iz Beograda uz dobro planiranje i raniju rezervaciju.