Kompanija traži raznovrstan kadar, od rukovodećih pozicija do stručnih radnika poput recepcionera, barmena, kuvara i konobara. Valamar nudi kako celogodišnje, tako i sezonsko zaposlenje, uz veoma atraktivna primanja.

Visoke plate i bogat paket benefita

Za stručne pozicije, Valamar nudi plate u rasponu od 1.200 do 2.100 evra, dok u jeku sezone primanja mogu dostići čak 1.800 do 2.700 evra. Za radna mesta poput sobarica, pomoćnih kuvara, pomoćnih konobara i servirki, početne plate su između 1.100 i 1.300 evra, a tokom vrhunca sezone penju se na 1.400 do 1.700 evra.