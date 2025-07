Nije se svet i dalje umirio, a sve su prilike da se to neće ni dogoditi u bliskoj budućnosti. Konstantne geopolitičke tenzije ne prestaju, inflacija je prisutnija u sve većem broju zemalja, trgovinski, ali i oni ozbiljniji ratovi i dalje traju, pa je sve očiglednije da nas svakim danom čeka još neizvesnija budućnost.Iako su mnoge stvari u ovakvim vremenima nepredvidljive, finansijski instrumenti koji u ovakvim nestabilnim vremenima predstavljaju sigurno ulaganje u koju se uvek možemo uzdati. Pretpostavljate, radi se o dobrom starom zlatu! Preživljava ovaj plemeniti metal i najnovije globalne tenzije, i ne samo da ih preživljava već mu i koriste da dostigne nove tržišne visine.

Mnogi analitičari, što zbog njegove stabilnosti, što zbog konstantnih globalnih geopolitičkih tenzija najavljuju nagli skok cene zlata u narednom periodu, koji će prema njihovim projekcijama biti veći nego onaj na koji smo do sada navikli. Važilo je zlato oduvek za sigurnu investiciju na duži rok, ali sada preti da preraste u jedan od najboljih izbora za one koji bi da ulažu kratkoročno. Ovo su svakako veoma važne novosti i za naše državljane, s obzirom da su zbog godina i godina inflacije mnogi već pametno kupili određene količine zlata, a mnogi i dalje trguju njegovom cenom na dnevnom nivou. Kako za njih, tako i za one koji se još nisu upustili u ovu avanturu ali planiraju, naredni period mogao bi da bude veoma zanimljiv i plodonosan.