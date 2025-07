Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će do kraja godine biti završen deo Dunavske magistrale u dužini od 24 kilometra i najavio da će uskoro biti otvorena i brza pruga od Subotice do Novog Sada, kao i da će pre kraja 2025. početi da se gradi i brza pruga od Beograda do Niša na tri deonice.

"Do kraja godine završavamo dodatnih 24 kilometara Dunavske magistrale, ostaće nam još osam ili 10 kilometara ovde do samog Golupca. Dakle, sve do Velikog Gradišta završavamo do kraja ove godine, a do marta sledeće godine i ovaj deo do Golupca. Gradi se ubrzano i dobro se gradi i autoput Beograd - Zrenjanin. On ide i do Novog Sada, a onda idemo gore na Fruškogorski koridor", rekao je Vučić u Hit tvitu na Pinku.