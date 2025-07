- Gradnja je ozbiljan biznis, ali treba to znati, postoji problem sa administracijom i mnogim stvarima. Mi smo u nekoj poluvanrednom stanju, nema dovoljno gradnje, iako izgleda da ima milion kranova, to su mala gradilišta, to su do osam spratova. To će se odraziti sledeće godine, biće manja ponuda, pa samim tim i veća cena. Ljudi se u ovom biznisu ne ponašaju hrišćanski, već kao ratni profiteri, to je stvar bogataša. Mnogi će se obogatiti u Ukrajini, to će biti najveće gradilište na svetu. Tramp već planira da gradi po Gazi. Ljudi, da li ćemo se zaista pretvoriti u te žalosne pare?