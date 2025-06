Zamislite ovu scenu: godina je 2010. i spremate se za večernji izlazak. Kosa vam je obojena u pastelno plavu sa tamnijim korenom, pozajmljujete bebi roze bandage haljinu, pažljivo tapkate korektor po usnama. Trepavice su slepljene slojevima maskare i imate osećaj da možete da osvojite svet. U toj haljini ne možete baš da plešete, pa se spuštate niz stepenice teturajući se kao pingvin, pevajući „Somebody That I Used to Know”. Sve ostalo možda i jeste ostalo u deceniji iza nas, ali bandage haljine se vraćaju u modu.