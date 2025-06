Sada je optimističniji i vlasnik pilane Gangolf Hozenfeld, koji u blizini Fulde vodi preduzeće srednje veličine. Zbog loše situacije u građevinskom sektoru, u pilanama su u prethodne dve godine zarađivali između 15 i 30 odsto manje . Sada Hozenfeld polaže nade u novu nemačku vladu. I ne samo to: cene drveta rastu na svetskom tržištu – i to upravo zbog predsednika SAD Donalda Trampa.

Američki autogol

Nemački savez za drvnu industriju procenjuje da se u SAD svake godine potroši oko 115 do 120 miliona kubnih metara drvene građe. Ali, pošto se i Severna Amerika suočavala s požarima u šumama i najezdom potkornjaka, sve više pilana moralo je da stavni katanac na bravu, kaže Julija Mebus, direktorka Saveza.

Tako je ta zemlja postala još zavisnija od uvoza. „Oko 30 miliona kubnih metara do sada su uvozili iz Kanade, a još dva miliona isporučuje Nemačka", objašnjava Mebus.

Ali, ispostavilo se da je uvođenje carina na kanadsko četinarsko drvo – uz već postojeće antidamping carine – autogol za Amerikance. To je dovelo do nestašice i poskupljenja na američkom tržištu. Investiciona banka UBS procenjuje da će već uvedene carine poskupeti izgradnju prosečne kuće u SAD za 6.400 dolara.

Dok se jednom ne smrkne, drugom se ne svane

Međutim, nemačka drvna industrija već vidi svoju šansu i uskače u prazninu nastalu zbog nestašice. To je dobra vest za sve koji se bave izvozom u SAD.

SAD ispituju zavisnost od uvoznog drveta

Vlasnik pilane Hozenfeld se radije fokusira na domaće, nemačko tržište. Pritom ga brine nešto drugo: ako kanadski dobavljači počnu intenzivnije da se probijaju na nemačko, odnosno evropsko tržište, to bi moglo da pojača konkurenciju za nemčke proizvođače. To bi, pak, moglo da dovede do smanjenja cena i tržišnih udela.