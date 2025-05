Kada je reč o priprenim radovima, eksproprijacija je završena u 80 odsto trase do Trešnjevika, dok se završetak preostalih delova očekuje do uvođenja izvođača u posao .

Monteput je pre nekoliko dana saopštio da su ponude dostavili Konzorcijum Cengiz-Azvirt Joint Venture (Turska/Azerbejdžan); Konzorcijum Makyol-Dogus JV (Turska); China Communications Construction Company Limited (Kina); Afcons Infrastructure Limited (Indija); Sichuan Road & Bridge (Group) Corporation Ltd. (Kina); Konzorcijum JV PowerChina Ltd. – Stecol – PCCD (Kina); Konzorcijum Ballast Nedam Infra B.V. – Rec Uluslararasi – Onur JV (Holandija/Turska); Konzorcijum MCC Transportation Construction Group Co. Ltd. – Capital Engineering & Research Incorporation Ltd. (Kina); Konzorcijum JV Xingtai Road & Bridge – Guangxi Road Construction – Makimsan (Kina/Turska) i Konzorcijum Joint Venture SFETC & SDLQ (Kina).