Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali sastao se danas u Vašingtonu sa investitorima u organizaciji "Bank of America" i izjavio da je taj sastanak bio za nas važan, ali da nije bio lak uprkos dobrim rezultatima naše zemlje, jer uvek su tema protesti i blokade na ulicama, koji smanjuju ekonomske rezultate a time i prostor za nove investicije.

Istakao je da na to treba da odgovaraju upravo oni koji blokiraju, ali da je delegacija Srbije u Vašingtonu, gde se održava prolećno zasedanje MMF-a i Svetske banke, predstavila snašu zemlju na pravi način.

Naveo je da sve veći broj zemalja sveta ide ka tome da razvija nuklearnu energiju i smatra da je to jedini izvor energije koji je dovoljno održiv da obezbedi stabilno snabdevanje energijom i za domaćinstva i za privredu.

-Govorili smo puno o važnosti razvoja poljoprivrede, uticaju ovih novih carinskih tarifa američke administracije na globalni rast. I provlači se sve vreme, rekao bih, jedna mračna strana ovih trgovinskih ratova, a to je da povećanje carina, povećanje barijera usporava rast ekonomije, a usporavanje rasta globalne ekonomije dovodi do nižih plata, nižih penzija u svim zemljama, dovodi do toga da smanjujete životni standard građana pošto plaćaju veće cene, potencijalna inflacija se ponovo pominje, naveo je Mali.