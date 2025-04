"Kao što znate i mi želimo u nekom trenutku da uđemo u to kako bismo obezbedili stabilno snabdevanje električnom energijom naše privrede, naših domaćinstava. Bilo je pitanja i oko uticaja veštačke inteligencije na kreiranje novih radnih mesta, kao što znate, roboti, veštačka inteligencija, to je nešto sa čim morate da računate u budućnosti i to su stvari koje naravno oblikuju i neki dalji naš razvoj. Imao sam priliku da Bangu podsetim i na uspehe koje je naša ekonomija napravila, da smo među tri najbrže rastuće ekonomije u Evropi, da smo prošle godine to bili a bićemo i ove godine, kao i da smo sačuvali makroekonomsku stabilnost", rekao je Mali.

"Sve zemlje koje su danas bile prisutne na sastanku su, inače, potvrdile svoje učešće na Ekspu 2027. godine, osim Poljske, ali sam dobio uveravanje od njihovog ministra finansija da će i Poljska prihvatiti učešće na Ekspu, što je veoma važno. To je najveći događaj na svetu te godine i ono što je i predsednik Svetske banke rekao, to je prilika da se okupimo nakon, kako se svi nadamo, završetka konflikta u Ukrajini, kao i završetka svih ovih razgovora i izazova oko trgovinskih sankcija koje su se desile u poslednjih par meseci", rekao je Mali i dodao da je cilj da budemo najbolji mogući domaćini Ekspa 2027. što je osnova za dalji ubrzani rast i razvoj Srbije.

“To nam je još jedna priilika da budemo centar sveta, da okupimo elitu kada su finanasijske institucije u pitanju, a poslednji put kada je taj sastanak bio u našoj zemlji, to je bilo davne 1979. godine. Meni je gospodin Banga danas rekao da ima još nekih zemalja koje su iskazale zainteresovanost da budu domaćini godišnjeg sastanka MMF i Svetske banke 2029. godine, a ja sam na to odgovorio da je bila jaka konkurencija i kada smo se borili za Ekspo, kada je jedna mala Srbija pobedila jednu Ameriku, Tajland, jednu Argentinu, Španiju, tako da ćemo se boriti da pobedimo i kada je kandidatura za godišnji sastanak MMF i SB u pitanju”, kaže Mali.

“Sve smo to uspeli uprkos spoljnim izazovima, poput rata u Ukrajini i trgovinskih ratova, vidite sada i ove probleme između Indije i Pakistana, dakle, sve to dovodi do neizvesnosti i usporavanja svetske privrede, a s druge strane imamo unutrašnje tenzije, blokade, koje takođe utiču na usporavanje naše privredne aktivnosti i s tim morao da se izborimo. U svakom slučaju, osnova naše ekonomske politike je i dalje snažna, prioritet su i dalje ulaganja u infrastrukturu, ubrzani rast životnog standarda, i važno je i dobro da sve to vide i MMF i Svetska banka, dobro je da to vidi i veliki broj investitora koji su prisutni ovde na zasedanju u Vašingotinu, a na nama je samo da nastavimo da se odgovorno ponašamo i da u narednom periodu, uprkos izazovima, pokušamo i dalje da podižemo naš kreditni rejting kako bismo smanjili troškove zaduživanja, postali još atraktivniji za investitore i privukli još više investicija u našu zemlju”, zaključio je prvi potpredsednik Vlade.