Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se pod projektom Ekspa podrazumeva ceo projekat razvoja Srbije i da će on koštati do 18 milijardi evra, dok će sama manifestacija koštati 10 puta manje, a da će okolina Ekspa posle izložbe biti jedno od najboljih mesta za život u Beogradu.

"Mi smo pod Ekspom podrazumevali ceo projekat razvoja i napretka Srbije u koji smo uključivali povećavanje plata, penzija, izgradnju pruga, puteva, izgradnju novih naučno-teknoloških parkova, izgradnju novih stadiona. I sve to je trebalo da košta do 18 milijardi", objasnio je Vučić na TV Informer .

Kako je rekao, tu cifru od 18 milijardi evra iskoristili su njegovi politički protivnici da pitaju šta to košta toliko.

"Pa ne, koštaće 10 puta manje. Ali Ekspo za nas nije samo to na potezu od aerodroma ka Surčinu i Obrenovcu. Za nas je Ekspo cela Srbija. Za nas je i pruga kroz Banat Ekspo", rekao je Vučić. Dodao je da je ostalo da se reši pitanje kome će se, po povoljnim cenama, prodati 1.500 stanova koji će ostati iza te manifestacije.

"Naše je da donesemo odluku, konsultujemo ljude i da budemo najpravičniji. Moja ideja bila čak i za ove mlade ljude, za deo njih, da možemo da damo relativno pristojnu cenu kvadrata za ove koji uzimaju kredite. Ali oni su već došli i izabrali svoje stambene površine, nama time olakšali i oslobodili nam da ovo možemo da damo nekim drugim grupacijama ljudi. Da li će to da budu medicinske sestre, da li će to da bude neko drugi, razmatramo", naveo je Vučić.

Kako kaže, to će biti jedno od najboljih mesta za život u gradu.