Kompanija HONOR predstavila je HONOR 400 Lite – pametni telefon kreiran za one koji ne propuštaju trenutke, već ih hvataju i dele u realnom vremenu. Namenjen savremenim Vibe Shaper-ima, ovaj uređaj donosi spoj inovativne tehnologije, prepoznatljivog stila i jasne poruke: Push the button. Never miss the moment.