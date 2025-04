Veštačka inteligencija više nije tema budućnosti – Dani komunikacija otvaraju prostor za razgovor o stvarnim efektima tehnologije i veštačke inteligencije na biznis, brendove i društvo; uz konkretne primere i glasove struke.

Veštačka inteligencija i nove tehnologije sve snažnije utječu na način na koji poslujemo, komuniciramo i donosimo odluke — mijenjaju se pravila igre u gotovo svakoj industriji. Upravo će se zato na Danima komunikacija, koji se održavaju od 15. do 18. maja u Rovinju, kroz niz razgovora, diskusija i predavanja raspravljati o stvarnim učincima i granicama tih tehnologija: od robotice Sophije preko kiborg-antropologinje u glavnoj dvorani, sve do niza stručnjaka domaće industrije koji će pokušati odgovoriti na pitanja koja više nisu futuristička, nego dio naše svakodnevice. Izdvajamo neke od tema:

IAB CROATIA’S PPP: THE DECADE WE LEARNED THERE IS NO SUCH THING AS ONLINE PRIVACY powered by OŽUJSKO PIVO

Sećate li se vremena kad smo mislili da su naši podaci privatni? Kako nam razvoj alata veštačke inteligencije mijenja percepciju privatnosti – i jesmo li jednostavno prihvatili da je nadzor cijena koju plaćamo za sve besplatne sadržaje u kojima uživamo? Upravo o promjeni shvaćanja privatnosti u digitalnom dobu razgovarat će se u neformalnoj i opuštenoj raspravi bez filtera, a razgovor će predvoditi Mario Frančešević (Osnivač/CEO, SeekandHit), Saša Milinović (direktor digitala, OMD), Marko Mikeš (Client Solution Manager Lead, Aleph), Sonja Stahor Gašpar (direktorica digitalnog poslovanja, JGL), Tihana Ana Reljić (odvjetnica-partnerica, REZIME, odvjetničko društvo) i Zoran Savin (CEO, IAB Slovenija).

WILL AI ACTUALLY PAY OFF? AI MEETS ROI — powered by RAIFFEISEN HRVATSKA

Veštačka inteligencija obećava sve — od povećanja profita i operativne učinkovitosti do redefiniranja tržišnih pravila. No, pitanje koje se sve češće pojavljuje je: donosi li AI stvarnu vrijednost ili samo uljepšane prezentacije? Gdje je stvarni povrat ulaganja — u inovaciji, optimizaciji ili možda samo u pametnom brendiranju budućnosti? Na to će pitanje pokušati odgovoriti Dalibor Kovačević (direktor IT odjela, Raiffeisen Hrvatska), Roni Kert (direktor prodaje i marketinga, Bugatti Rimac) i Hajdi Ćenan (Community Ambassador, AG2) u razgovoru koji će moderirati Roko Kalafatić (voditelj videosadržaja i voditelj podcasta, Lider Media), te fokus držati na onom najvažnijem — konkretnim rezultatima, a ne samo najglasnijim buzzwordima.

VOX POPULI: PREDICTIONS & TRENDSPOTTING

Bez uljepšavanja i bez kristalne kugle, ulazimo u srž trendova koji nas čekaju iza ugla: od AI histerije i kraja kolačića do eksplozije novih medijskih formata i vječne potrage za sljedećim najvećim trendom. Svoja predviđanja i nefiltrirane uvide podijelit će Nikola Vrdoljak (direktor, 404 / partner, Myty Group), Nebojša Grbačić (suosnivač, (re)kreativni direktor, Cvoke) i Krešimir Macan (friški podcaster i komunikacijski savjetnik, Špica s Macanom) u razgovoru koji će moderirati Dunja Ivana Ballon (direktorica HURA-e, IAB-a Croatia i Dana komunikacija). Očekujte iskrene odgovore, hrabre stavove i format u kojem je sve dozvoljeno – osim neodlučnosti.

IS BIGGER BETTER? II BY IAB CROATIA

U svijetu velikih kompanija, komunikacija nije samo prenošenje poruke — to je strateški plan u kojem se mora balansirati između budžeta, dosega, interne i eksterne komunikacije. Is Bigger Better?II by IAB Croatia otvara pitanje vrijedi li ona stara što više, to bolje kad je riječ o komunikaciji i velikim sustavima, a svoja će iskustva i stavove podijeliti Marija Franić (rukovoditeljica Sektora korporativnih komunikacija, Kaufland), Ema Huskić (voditeljica marketinga, Mastercard), Tamara Karagity (direktorica Korporativnih komunikacija i marketinga INA Grupe) te David Flam (direktor marketinga, Maistra Hospitality Group) u razgovoru koji će moderirati Ivana Krajinović (direktorica, Večernji list).

AI BEYOND THE HYPE: STRATEGIC PR BEFORE SHINY TOOLS

U svijetu u kojem se gotovo svakodnevno pojavljuju novi „revolucionarni“ AI alati, lako je izgubiti fokus i juriti za tehnologijom umjesto za stvarnim vrijednostima. No, kako ističe Dawid Adach (suosnivač, CogniVis.ai, Forbes 30 Under 30 te iskusni međunarodni predavač), istinska inovacija u strateškoj komunikaciji ne počinje s najnovijim softverom – već s pravim pitanjem koje želimo riješiti. Upravo će Adach na Danima komunikacija održati inspirativno predavanje s konkretnim primjerima integracije umjetne inteligencije u odnose s javnošću, marketing i šire. Nakon predavanja uslijedit će interaktivni Q&A s predavačem, koji će voditi Kristina Laco (direktorica, Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri), s ciljem produbljivanja razgovora o stvarnim mogućnostima (i ograničenjima) AI-ja u komunikacijama.

AI, IT & ADVERTISING’S RELATIONSHIP STATUS? IT’S COMPLICATED. BY UNIT

AI, IT i oglašavanje ušli su u kompleksnu vezu iz koje nitko ne izlazi neozlijeđen – ni kreativci ni developeri ni budžeti. Što se dogodi kad strojevi pokušaju biti umjetnici, kad se podaci pretvaraju u storytelling, a dizajn postaje ključ spajanja tehnologije i kreativnosti: revolucija ili samo lijepo zapakiran kaos? O toj ljubavnoj (i radnoj) dinamici razgovarat će Ivan Bešlić (glavni direktor za strategiju, Sofascore / predsjednik, UNIT), Josip Begić (izvršni direktor, Lebesque) i Stjepan Zelić (izvršni direktor, Hypefy) uz moderaciju Martine Sokač Sarage (direktorica, MSS Puls).

Uz spomenute teme, mnogi će se programski sadržaji također baviti različitim aspektima novih tehnologija, među kojima su i From Witch Hunt to AI: Lessons from Yuval Noah Harari, Protecting Children in the Digital Playground by UNICEF, You Still Pretend to Understand Blockchain? UX/UI to the Rescue! by Alice in Blockchains, The Science of Influence: Why Media Agencies Are More Powerful Than Ever, AI-Powered Bullshit: Creativity’s Future or Digital Delusion? Fight! by CroAI. i drugi.

Podsjetimo, uz sjajan domaći program, najavljen je niz vodećih svjetskih lidera iz područja kreativnosti, digitala, dizajna, pažnje korisnika, pitchiranja, veštačke inteligencije i brojnih drugih tema.

Svi koji žele biti dio ovog posebnog iskustva od 15. do 18. maja u Rovinju, informacije o sudjelovanju mogu pronaći na www.danikomunikacija.com.