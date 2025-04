Deonica 1 (km - km)

1. Most – vijadukt preko Ostružnice, paralelni most sa postojećim 0+940 - 1+470

2. Most – most preko ulice Lole Ribara - Ostružnica 2+050 (L=31m)

3. Most – most preko lokalne saobraćajnice u Pećanima 4+080 (L=36m)

4. Most – u okviru polupetlje u Pećanima 4+950 (L=15m)