Ukupna procenjena vrednost projekta izgradnje druge deonice auto-puta Mateševo-Andrijevica je 600 miliona evra . To se navodi u Finansijskom sporazumu između Vlade Crne Gore i Evropske komisije za trans-evropske saobraćajne mreže u Crnoj Gori, u okviru Višegodišnjeg akcionog plana za period 2024-2027.

"Povećana trgovina (i roba i usluga) dovodi do otvaranja novih radnih mesta, podstiče konkurentnost i stvara bolje mogućnosti za saradnju i inovacije. Omogućiće efikasnu, bezbednu i brzu vezu između manje razvijenog severnog i razvijenijeg južnog područja Crne Gore, stvarajući mogućnost za povezivanje i integraciju ovih područja i poboljšanje prometa ljudi i robe, što će ujedno olakšati pristup regionalnim tržištima", ističe se u Finansijskom sporazumu.

To će, kažu, ujedno povećati potencijal Luke Bar, jer će doći do poboljšanja njene povezanosti sa OIM koridorom, što će omogućiti povećanje izvoza država u regionu koje nemaju izlaz na more.