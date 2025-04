Prva serija evro novčanica bila je u opticaju od 2002. do 2016. godine. Takozvana serija „Evropa“ je u opticaju od 2016. godine, a novčanice su postepeno uvođene do 2019. U tom kontekstu odlučeno je da se obustavi proizvodnja novčanice od 500 evra.

Novčanice iz prve serije zamenjene su drugom serijom. To znači da se više ne proizvode. Međutim, one ne gube svoju vrednost. Plaćanje će i dalje biti moguće i dozvoljeno bilo kojom zvaničnom evro novčanicom. To važi i za staru novčanicu od 500 evra.