UNIQA je imala čast da učestvuje na Green Peak Festivalu u Beogradu, najvećoj austrijskoj konferenciji o održivosti, koja je ove godine po prvi put održana u Srbiji. Na ovom prestižnom događaju, predstavnici UNIQA osiguranja, naglašavajući značaj održivosti, ESG kriterijuma i poslovne rezilijentnosti u suočavanju sa klimatskim izazovima, dali su odgovor na pitanje: What does it take for companies in Southeast Europe to thrive in a changing climate – and what role does insurance play?