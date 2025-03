Prva vrsta neuspeha je ona vrlo javna vrsta, koju svi vide. Uključuje upiranje prstom, podsmevanje i prozivanje. Naravno, to se nikada stvarno ne događa, ali je takav osećaj. Javni neuspeh se dešava kada svima kažete da nešto želite ili da se trudite, a zatim priznate da niste uspeli.

Druga vrsta neuspeha je ona koja se dešava iza zatvorenih vrata, poznat samo vama ili nekolicini bliskih osoba. Sasvim je uobičajeno imati privatne snove i tajne ambicije, a kada one propadnu, niko ne mora da zna. Razočaranje i tuga pripadaju samo vama.

Privatni neuspeh je jedinstven jer zavisi od vaših unutrašnjih, nevidljivih rezervi otpornosti i snage. To je neka vrsta testa između vas i vas samih, gde ste i sudija i učesnik. Zbog toga je lako prevariti sebe. Lako je odustati i odustajanje proglasiti pobedom.

Pravilo ’dva dana’ odnosi se na formiranje navika. Navike se razvijaju kada dovoljno puta ponovite neku radnju, tako da ona postane vaša druga priroda. Ideja je da nešto svesno radite toliko često da na kraju počnete to da radite nesvesno.

Dakle, ako želite da izbegnete neuspeh od samog početka, morate pretvoriti neku radnju u nesvesni, automatski čin. A da biste to postigli, tu radnju morate da ponavljate iznova i iznova. Tu na scenu stupa pravilo ’dva dana’.

Pravilo dva dana kaže da nikada ne bi trebalo da prođu više od dva dana a da ne preduzmete nešto za svoj cilj. Ako danas niste vežbali, obavezno vežbajte sutra. Ako danas niste pročitali nijednu stranicu knjige, postarajte se da to uradite sutra.

Pokušajte da odgovorite odmah. Ako to nije moguće, odgovorite istog dana. Ali ako ni to ne uspete, postarajte se da to uradite sledećeg dana. Postoji razlog zašto mnoge kompanije kažu: „Cilj nam je da vam odgovorimo u roku od 48 sati“ jer sve duže od toga deluje neprofesionalno ili lenjo. Uradite šta god je potrebno da nikada ne ignorišete nekoga duže od dva dana.