Međutim, šta on podrazumeva, na koji način će Srbija i MMF sarađivati u naredne tri godine i koji su najveći izazovi, kako ekonomski tako i geopolitički , na Kopaonik biznis forumu govorio je Lev Retnovski, stalnim predstavnikom MMF-a za Srbiju.

Prvo ću reći da Srbija, uprkos trenutnim izazovima, ostaje brzorastuća ekonomija. To zaista potvrđuje kvalitet dobre i veoma jake dosadašnje, ali i tekuće makroekonomske politike . Očekujemo da će rast ostati na nivou od oko četiri odsto. Inflacija je blago porasla, ali zamajac u sektoru usluga opada i mislim da će to pomoći da se inflacija vrati u ciljani raspon NBS. Radujemo se što ćemo pružiti podršku srpskoj administraciji u kontekstu novog programa, Instrumenta za koordinaciju politika (PCI). Ovaj program je usmeren isključivo na održavanje fiskalne discipline. Uprkos trenutnim izazovima, smatramo da je ključno da Srbija nastavi da održava fiskalnu disciplinu .

Smatramo da je, generalno, za brzorastuću ekonomiju fiskalni deficit od tri odsto BDP-a dovoljan. Dovoljan je da održi ravnotežu između razvojnih potreba Srbije, u pogledu infrastrukturnih investicija i socijalne potrošnje, a u isto vreme, deficit od tri odsto i dalje će doprineti smanjenju javnog duga Srbije tokom vremena . Očekujemo da će vlada ostvariti ovaj deficit, jer, ponavljam, mislimo da je to prihvatljiv okvir, posebno za brzorastuću ekonomiju.

- Takođe postoji i veliki izazov u pogledu javnih rashoda za EXPO. Da li mislite da je to problem ili izazov u bliskoj budućnosti?

Do sada, vlada je uspela da održi kontrolu nad javnim investicijama za EXPO, kao i nad širim programom "Skok u budućnost". Opet, postoji prostor, u slučaju dodatnih šokova, da se dodatno prioritizuje ova javna potrošnja . Međutim, do sada, vlada je uspešno održavala fiskalnu disciplinu, dok je istovremeno realizovala vrlo obiman program javnih investicija po evropskim standardima.

- Pored toga, glavna briga srpske vlade i Srbije predstavljaju direktne strane investicije. One se smanjuju, odnosno manje su u prva dva meseca ove godine. Da li mislite da će to biti problem za celu godinu? Prošle godine one su iznosile oko pet milijardi evra.