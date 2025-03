Optička infrastruktura i 5G mreža biće krucijalni za razvoj digitalnih servisa i uopšte digitalne ekonomije u našoj zemlji, a kompanija Telekom Srbija tu ima veoma važnu ulogu , koje će javnost tek u budućnosti postati do kraja svesna, izjavio je danas generalni direktor srpskog nacionalnog operatera Vladimir Lučić .

Mislim da će javnost tek postati svesna koliko smo izgradili optičke infrastrukture i koliko je to važno. U prethodnih šest godina doveli smo optiku do 1,5 milion domaćinstava, a ove godine, još intenzivnijim nastavkom projekta uvođenja brzog interneta u ruralnim sredinama, i do 1,8 miliona. Jedan od naših najvažnijih prioriteta za 2025, ali i koju godinu posle, jeste uvođenje i razvoj 5G, drugog najvažnijeg elementa za digitalnu ekonomiju. Telekom Srbija kao najveća kompanija za telekomunikacije na Zapadnom Balkanu imao je veliko razumevanje i Evropske investicione banke i američke državne Eksim banke za razvoj 5G, kako bismo je što brže izgradili i zajedno pogurali digitalnu budućnost celog regiona. Aktuelni sukob Zapada i Istoka, neka vrsta svetskog tehnološkog rata koji je u toku, vodi se i oko 5G mreže, ko će da je gradi i kontroliše, da li će da se koriste zapadni ili kineski sistemi - objasnio je Vladimir Lučić,