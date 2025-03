Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas u Negotinu da će brza saobraćajnica od Požarevca do Golupca biti završena za manje godinu dana i da će posle biti nastavljena njena gradnja do Brze Palanke, Negotina i Kladova.

"Nastavićemo onog trenutka kada budemo završili brzu saobraćajnicu do Golupca i obilaznicu oko Golupca, kada krenemo da radimo, nastavljamo put do Brze Palanke. Kada stignemo do Brze Palanke, onda su i Negotin i Kladovo tu", rekao je Vučić u razgovoru sa građanima u okviru posete Zaječarskom i Borskom okrugu.

"To će omogućiti ostatku Srbije mogućnost da se upoznaju sa ovim, ja bih rekao, jednim od najlepših delova naše lepe zemlje. U svakom slučaju, to su strateški projekti, verujem da to možemo da uradimo uz vašu pomoć i podršku", rekao je Vučić.

On je naveo da je u Negotin došao putem od Zaječara i da je taj put ranije bio jedini zahtev građana i dodao da su dobili dobar put.