Komentarišući problem građana kojima je poljoprivredno-prehrambeni kombinat Džervin nakon više od 20 godina rada ostao dužan plate i doprinose za osiguranje četiri godine u periodu od 2004. do 2007, Vučić je kazao da država jedino može da razmotri da da značajniju socijalnu podršku.

- Jedino da vidimo kao što smo u Nišu radili, da neku vrstu socijalne podrške damo, drugačije ne možemo. Mi to ne možemo po zakonu, ali ćemo da pogledamo da vidimo da damo neku veću, značajniju socijalnu podršku za ljude koji su bili u Džervinu, a nije im to plaćeno - kazao je Vučić.

Dodao je da je ta kompanija ostala dužna po celoj Srbiji i to negde u periodu od 2004. do 2007, a negde od 2003. do 2008. godine.