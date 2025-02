" Srbija ima ekspanzivni rast, za razliku od većine evropskih zemalja i bolju stopu rasta nego svi drugi na Zapadnom Balkanu. Ova godina je počela loše iz dva razloga. Jedan je nedostatak pune političke stabilnosti, koja se polako, ali sigurno uspostavlja. I drugi je, naravno, usled takve političke nestabilnosti, bile su i promene u delu ekonomskih parametara, posebno u okviru stranih direktnih investicija i njihovog nivoa ulaska na teritoriju Republike Srbije. To je bilo, mislim, na najnižem nivou u poslednjih šest godina. Govorimo o prvih 50 dana ove 2025. godine", rekao je Vučić u Privrednoj komori Srbije.

On je naveo da su nam javne finansije stabilne i naglasio da u pogledu budžetskog deficita i nivoa javnog duga nemamo nikakvih problema.

Foto: screenshot Video Plus, Printscreen VideoPlus

Predsednik Vučić razgovara sa privrednicima Foto: screenshot Video Plus, Printscreen VideoPlus

On je naveo da hoće da čuje šta privrednici imaju da mu kažu.

"Da vas saslušam i da vidim šta je to što mi možemo da promenimo, da bismo vama olakšali, da bismo vama omogućili bolje uslove, bolje temelje na kojima možete da nastavite da gradite svoje kompanije i da radite još uspešnije, što je naš najveći interes", naglasio je Vučić.

On je rekao da, bez obzira na to što imamo problema u autoindustriji zbog situacije, pre svega, u Nemačkoj, ali i drugim delovima Evrope, gde dolazi do otpuštanja dela radnika u automobilskom sektoru rezervnih delova, jer su i njima narudžbine neuporedivo manje.