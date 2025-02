Gostujući jutros na RTS, ona je kazala da je razmatran i scenario da ne dođe do odlaganja.

Inače, zasad nema naznaka da će najavljene američke sankcije NIS-u biti odložene . Američke sankcije NIS-u stupaju na snagu večeras u ponoć po američkom, odnosno u 6 sati ujutru po našem vremenu. Malo je verovatno da će one biti odložene, ali građani Srbije ne treba da brinu jer će kao i do sada moći da toče gorivo na pumpama, rekla je ministarka.

"Želim da uverim građane da nema mesta panici i strahu i da ćemo obezbediti snabdevanje na pumpama. Građani će moći kao i do sada da toče gorivo. Nema apsolutno nikakvih razloga za kante i kantice. Mi smo se našli između dve sile, nismo tražili niti zaslužili ove sankcije. Nastavljamo da razgovaramo transparentmo kao i do sada, kako bi obezbedili dugoročno snabdevanje, ali sutra nije nikakav dan D", naglasila je Dubravka Đedović Handanović.

"Dražava ima više planova i scenarija ukoliko ne dođe do odlaganja uvođenja sankcija NIS-u. Cilj je bio da u dobroj veri i nadi razgovaramo sa obe strane. Međutim, njihove pozicije su ostale udaljene. Naš cilj je da rafinerija u Pančevu nastavi da radi, i da tako ostane što je duže moguće i da ne dođe do bilo kakvih promena kada je reč o snabdevanju", rekla je ministarka.

Kada je reč o rezervama nafte i derivata, ministarka rudarstva i energetike kaže da nije cilj da se one troše.

Naglašava da je važno da se dođe do rešenja kako se rezerve ne bi trošile.

"Državne institucije i organi rade u koordinaciji da obezbede da do promena ne dođe, i da građani mogu da plaćaju kao i do sada. Nije isključeno da jednu ili dve institucije ne možemo da nadomestimo, ali cilj je da do promena ne dođe", kaže ministarka.