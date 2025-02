Na Beogradskom sajmu od 20. do 23. februara biće održan 46. Međunarodni sajam turizma pod sloganom "Jedna karta, bezbroj svetova“, a predstaviće se 400 izlagača, najavio je koordinator te manifestacije Dragan Zečević.

Najavio je da će Italija na sajmu imati paviljon i štand koji će biti posvećen Sardiniji i dodao je da je srećan zbog najave da će uskoro biti uspostavljen direktan let izmedju Srbije i Sardinije. Gori je najavio i da će na sajmu biti predstavljen program Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Italije pod nazivom „Italea“ odnosno „Turizma korena“, koji je posvećen Italijanima koji žive u inostranstvu.

Radno vreme Sajma turizma i Sajma Horeca-oprema je od četvrtka do subote (20 – 22. februar) od 10.00 do 19.00 , a u nedelju, 23. februara od 10.00 do 18.00. Cena pojedinačne ulaznice je 700 dinara, grupne ulaznice (minimum osam osoba) iznose 500 dinara, dok je poslovna ulaznica sa paketom pogodnosti 3.500 dinara.