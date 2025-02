- Trenutno ih imamo pedeset, a do kraja meseca ćemo dodati još dvadeset. Što se tiče samog iznajmljivanja u smislu vremenskog ograničenja, i ograničenja u kilometrima to je raspoređeno u nekoliko tarifa. Pre svega, imamo onu tarifu po minutu, gde je minut 24 dinara, a minut parkiranja 8 dinara i to je pogodna tarifa za neke kratke relacije po gradu - kaže Nađa Veli iz "Kar Šeringa"