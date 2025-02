"Kompanija do 2028. godine planira da uloži 1,6 milijardi evra u poslovanje, a to se odnosi samo na MK Grupu. Kada je reč o bankarstvu, to je još milijarda evra investicija. Dakle, investicioni ciklus je ukupno nešto ispod tri milijarde evra. Oko dve trećine odnosi se na bankarstvo i energetiku, a trećina na hotelijerstvo i poljoprivredu", ističe Kostić.