Slušaj vest

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas, posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske Peterom Sijartom, da su razgovarali o najavljenim američkim sankcijama NIS-u i da je Mađarska podržala Srbiju po tom pitanju, kao i da je mađarski MOL ponudio, ako dođe do sankcija NIS-u, da duplira svoje kapacitete kako bi pomogli našoj zemlji.

Ona je rekla da su razgovarali i o izgradnji naftovoda između Srbije i Mađarske koji bi se povezao na naftovod Družba i da bi izgradnja trebalo da krene krajem ove ili početkom naredne godine.

"Danas je tu bio i direktor mađarskog MOL-a, kompanija koja je prisutna na srpskom tržištu, kao i u maloprodaji. I izrazili su svoju spremnost da nam pomognu ukoliko dođe do neželjenog stupanja sankcija i da su oni spremi da svoje kapacitete dupliraju", rekla je ministarka.





Foto: Kurir Televizija

Istakla je da se Mađarska nudi da bude regionalni koordinator u tom smislu i drugih zemalja u regionu, zajedno sa nama, da bismo razgovarali i sa kompanijama iz drugih zemalja u regionu, a sve u cilju da dođemo do dodatnih količina da bi se premosio jaz ako bi sankcije prema NIS-u nastupile.

"Razgovarali smo o Naftnoj industriji Srbije, o najavljenom uvođenju sankcija od američke administracije i odlukama donetim za vreme administracije predsednika Bajdena. Hvala Mađarskoj na podršci, u smislu da je podržala zahtev NIS-a i takođe podršku koju je Srbija dala NIS-u, a to je da se daju dozvole da NIS može da nastavi svoje aktivnosti, dok se traži održivo rešenje da se sankcije ukinu, odnosno da se stvore uslovi za to", rekla je ministarka.

Istakla je da se nalazimo u situaciji koja nije jednostavna i da nastavljamo dijalog sa američkom stranom još koliko danas.

"Čekamo i odgovore sa njihove strane, jer smo poslali određene zahteve i verujem da se oni razmatraju u Stejt departmentu. Isto tako čekamo i da ruska strana napravi određene korake, jer je njihova kompanija pred sankcijama", rekla je ona.

Kako je navela, postoji izazov ukoliko bi sankcije nastupile i sa snabdevanjem tržišta kao i oko dostupnosti neophodnih količina na tržištu.

Foto: Kurir Televizija

Ona je rekla da imamo po pitanju NIS-a i izazov sa finansijskim institucijama koje kreditiraju NIS i izazov u vezi sa platnim prometom ako bi sankcije nastupile, kao i po pitanju korišćenja kartica na benzinskim pumpama.

"Zbog toga smo svesni, kao i NIS, i kredita koje NIS ima od finansijskih institucija. Banke su tu veoma jasne, u smislu ograničenja koje imaju kada su kompanije sa kojima sarađuju. Mi smo uradili šta je do nas, Srbija nije ništa uradila da zasluži uvođenje ovih sankcija, više puta smo čuli da one nisu usmrene protiv građana Srbije i nadamo se da će tako i biti. Nastavljamo konsultacije, ali se pozicije ruske i američke strane još uvek značajno razlikuju i udaljene su, ali nadamo se da će razum prevladati i da ćemo dobiti dodatno vreme da bi se prevazišli ovi izazovi", rekla je Đedović Handanović.

Kaže da su pričali i o snabdevanja strujom i dodatnim bilateralnim sporazumima koje možemo u budućnosti potpisati da bismo još više učvrstili našu saradnju, u sektoru OIE i nuklearnoj energiji i izgradnji Pakša i dodatnim skladištima energije koje planiramo da izgradimo u Srbiji.

"To su sve mogući predmeti saradnje u narednim godinama. I nastavićemo da vodimo dijalog koji su sve to mogući zajednički projekti u budućosti. Jedna stvar koju smo uspeli da ostvarimo jeste početak sa radom prve regionale berze struje sa sedištem u Budimpešti gde su Srbija Slovenija i Mađarska partneri, što će dodatno učvrstiti dostupnost struje i povoljnije cene i veću razmenu energije", rekla je ona.

Zahvalila je Sijartu što je i danas u Beogradu i što, kako je rekla, imamo i kad se neviđamo otvorenu telefonsku liniju za sva pitanja da bi ubrzali sve aktivnosti na kojima radimo.

"Hvala što nastavljamo da produbljujemo naše veze, našu saradnju, naše partnerstvo, koje svakako je potvrđeno u prethodnim godinama kada je energetika u pitanju. Mi smo bili čvrsti partneri u vreme energetske krize i pokazali da možemo da se oslonimo jedni na druge. Naša ekonomska saradnja se razvija u svim sferama, a naravno ona se i temelji na odličnim političkim odnosima, na odličnim odnosima naših lidera, predsednika Vučića i premijera Orbana. I danas smo pričali o učvršćivanju saradnje u energetskom sektoru, pričali smo o izazovima, pričali smo o budućim zajedničkim poduhvatima i rešeni smo da nastavimo da sarađujemo, a sve u interesu naših građana, naših kompanija i rasta naših privreda", poručila je ona.

Foto: Kurir Televizija

Kaže da su razgovarali i o gasnom sektoru, to jest o snabdevanju gasom.

"Složili smo se da je pouzdano i sigurno funkcionisanje gasovoda Balkanski tok od izuzetne važnosti za snabdevanje Srbije i za snabdevanje Mađarske prirodnim gasom. Da moramo da osiguramo i uradimo sve što je u našoj moći da taj gasovod funkcioniše neometano, što jeste slučaj, i da se to nastavi. Prošle godine je značajno veći kapacitet bio u tranzitu kroz Srbiju, odnosno dolazio do potrošača u Mađarskoj, veći za nekih dve milijarde metara kubnih, što je značajno. Mađarska je u poslednjim godinama naš partner kada je u pitanju skladištenje gasa", rekla je Đedović Handarnović.

Dodala je da u Mađarskoj mi povlačimo i ove zime dodatne količine, pogotovo kada je potrošnja povećana.

"Trenutno imamo 49 miliona kubika gasa u Mađarskoj. Razgovarali smo o nastavku te saradnje i posle 1. aprila, i naše kompanije će svakako biti u komercijalnim razgovorima i pregovorima da dođu do najboljih mogućih uslova da se ta saradnja nastavi. Svedoci smo da su cene gasa na maksimumu", rekla je ona.

Kazala je da ako pogledamo period u prethodnih 24 meseca, da je cena gasa dostigla i prekoračila 600 dolara za 1.000 metara kubnih.

"Mi se oslanjamo i dalje na veoma povoljne cene snabdevanja, zahvaljujući Balkanskom i Turskom toku. I to je sve u korist naših građana i naše privrede u našim zemljama. Pričali smo o zajedničkom novom projektu izgradnje naftovoda u Srbiji i u Mađarskoj, da bi se povezali na naftovod Družba. To je projekat za koji smo se složili da je od strateškog interesa za naše dve zemlje, da poveća sigurnost snabdevanja, kada je Srbija u pitanju, dođemo i do alternativnih pravaca, kada je snabdevanje naftom u pitanju, da imamo dva izvora, kao što je to slučaj sa gasom trenutno, i da nastavimo zajedničku realizaciju tog projekta", rekla je ona.

Istakla je da je što se Srbije tiče, završena studija izvodljivosti i idejni projekat, kao i idejno rešenje.

"Nastavićemo sa ostalom tehničkom dokumentacijom da bismo došli do uslova da naftovod može i da krene sa izgradnjom, a nadamo se pred kraj ove ili početkom naredne godine. Ostaje važno pitanje, a to je kapacitet tog naftovoda, i u tom smislu ćemo nastaviti dijalog i konsultacije, da dođemo do onih količina koje su minimalno neophodne da bi zapravo projekat bio i uspešan i svrsishodan i da zaista bude alternativa pravcu koji imamo iz Hrvatske. Tako da nastavljamo zajedničke napore i dijalog na tu temu", rekla je ministarka energetike Srbije.

Ministar spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske Peter Sijarto rekao je da je dogovoreno da se ostvari bliska regionalna saradnja i da se u slučaju primene sankcija NIS-u obezbedi nesmetano snabdevanje gorivom u našoj regiji.

On je posle tet a tet sastanka sa Đedović Handanović i plenarnog sastanka sa Ministarstvom rudarstva i energetike rekao da se naš region suočio sa problemom koji je postavila administracija bivšeg predsednika SAD Džozefa Bajdena, a sankcije na području energetike među kojima su i one najavljene NIS-u, okarakterisao kao rezultat "političke osvete" protiv centralnoevropskog regiona.





Foto: Kurir Televizija

"To se odnosi i na rusko preduzeće koje je zaduženo za snabdevanje Srbije, odgovarajućim energentima. Radi se o NIS-u, jer ako se protiv NIS-a uvedu sancije, to u celom regionu može da dovede do problema sa snabdevanjem gorivom i do povećanja cene, jer ako ne možemo da računamo na rafineriju u Srbiji, onda zaista postoji opasnost da ljudi u centralnoj Evropi moraju da plate cenu osvete Bajdenove administracije", rekao je on.

On je dodao da se želi izbeći takva situacija i da, kako je naveo, srećom sada SAD imaju predsednika koji naš region ne posmatra kao neprijatelja, nego se prijateljski odnosi prema nama.

"Dogovorili smo se da ostvarimo usku regionalnu saradnju, da u slučaju održavanja sankcija obezbedimo nesmetano snabdevanje gorivom u našoj regiji", istakao je Sijarto.