Kao najinovativniji CMO na svetu prema Business Insider-u i jedan od 3 najuticajnija CMO-a prema Forbsu, Machado je osvojio više od 200 nagrada Cannes Lions, uključujući titulu Creative Marketer of the Year. Poznat po tome što je predvodio transformaciju Burger Kinga u globalnu ikonu, revolucionisao marketinške strategije Call of Duty i kampanje Dove Real Beauty Sketches, on donosi jedinstvenu perspektivu u svaki projekat – a uskoro i na glavnu fazu Dana komunikacija. Danas, kao operativni partner u Garnett Station Partners i dekan Akademije za marketing brendova u Cannes Lionsu, nastavlja da oblikuje industriju svojim inovativnim pristupom.

„Svakodnevni život savremenog kreativca sastoji se od pažljivog balansa između tehnologije i one savršeno-nesavršene kreativnosti svojstvene samo ljudskim bićima, koja često počiva upravo na nelogičnosti, grešci ili uvrnutom humoru. Zato je sjajno što DK dovodi Sophiju na veliku scenu kao otelotvorenje veštačke inteligencije, ali za razliku od nje, mi imamo istinskog kreativca od krvi i mesa. I to ne bilo ko – govorimo o Fernandu Machadu, koji ima reputaciju jednog od najvećih kreativaca u marketinškoj industriji. U predavanju The Temptations of the Modern Marketer, Machado će otvoriti važna pitanja o savremenom marketingu i kako ostati fokusiran na ključne vrednosti koje grade brend i poslovanje“, rekla je Jelena Fiškuš, predsednica Upravnog odbora HURA-e i članica Organizacionog odbora Dana komunikacija.