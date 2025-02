Razigrani, ali napeti film vodi gledaoce na izmišljeni luksuzni voz, gde se odvija intrigantna misterija. Glamurozna naslednica, koju igra Kamil Kotin, prijavljuje misteriozni nestanak – ne svojih dijamanata ili bisera, već svojih dragocenih Nespresso kapsula za kafu. Srećom, Detektiv Džordž koga igra Džordž Kluni, je tu da to istraži, otkrivajući tragove i sumnjive likove koji ga na kraju vode do kuhinje voza. Kako se napetost povećava, pitanje koje se nameće svima je: ko stoji iza krađe? Da li bi to mogla biti glavni šefica kuhinje, koju igra Eva Longorija? Ili njena pomoćnica, koju igra Kim Go Eun?