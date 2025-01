- Tokom 2024. godine naša flota je osnažena sa tri nova aviona tipa ATR 72-600, jednim erbas A330-200 avionom za dugolinijski saobraćaj i jednim avionom tipa embraer E-195. Podmlađivanje i širenje flote, kao i uvođenje novog tipa aviona podrazumeva značajne troškove i velika ulaganja. Uprkos tome, prema preliminarnim informacijama ostvarili smo bolji operativni i neto rezultat u odnosu na 2023. godinu na koju smo do sada bili najponosniji. Zahvaljujući dobrom finansijskom poslovanju tokom prethodne godine, restrukturirali smo i poslovne aranžmane sa jednim od lizing partnera i postali vlasnici tri aviona. To nam je omogućilo da smanjimo buduće finansijske obaveze i dodatno ojačamo stabilnost. Nastavićemo da poslujemo odgovorno i strateški, u najboljem interesu kompanije, države Srbije i svih naših putnika, trudeći se da doprinesemo daljem rastu Er Srbije - rekao je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.



Nacionalna avio-kompanija Republike Srbije je u 2024. godini, u redovnom i čarter saobraćaju, prevezla više od 4,4 miliona putnika, a sa aerodroma u Beogradu, Nišu i Kraljevu realizovano je preko 47.000 letova na 87 ruta ka 33 zemlje na četiri kontinenta. Flota kompanije trenutno ima 27 letelica, odnosno tri širokotrupna aviona, četrnaest uskotrupnih i deset turboprop letelica. Treći erbas A330-200, registarske oznake YU-ARD brendiran u boje i oznake specijalizovane izložbe EXPO 2027, u Beograd je stigao početkom oktobra 2024. godine, a očekuje se da će se četvrta letelica istog tipa i sa istim vizuelnim identitetom floti Er Srbije priključiti u narednim danima.



Er Srbija je već početkom 2025. godine mrežu destinacija proširila još jednom, veoma važnom tačkom. Pored Njujorka, Čikaga i Guangdžoua, srpska nacionalna avio-kompanija u dugolinijskom saobraćaju od 11. januara leti i do Šangaja. Letovi do tog grada realizuju se dva puta nedeljno.



Kompanija je ranije najavila i dalje širenje evropske mreže destinacija, pa će od 18. aprila ponovo biti uspostavljeni i direktni letovi Er Srbije između Beograda i Firence, dok će od 10. juna biti uspostavljeni i redovni letovi između Beograda i grada Algero na Sardiniji. Na taj način, broj gradova u Italiji do kojih leti srpska nacionalna avio-kompanija biće deset. Er Srbija planira da 6. juna uvede i direktnu avio-liniju između Beograda i popularnog grčkog ostrva Mikonos.