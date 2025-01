Važno je napomenuti i da u periodu od 2020. do 2025. realan rast prosečnih zarada iznosi 37,1 odsto. Sve ovo nas približava postavljenom cilju i ispunjenju obećanja koje smo dali da će do kraja 2027. godine prosečna plata u Srbiji biti 1.400 evra, a podsetiću vas da je prosečna neto zarada 2010. godine iznosila 331 evro. Takođe, te 2027. godine, očekujemo i da će prosečna penzija iznositi 650 evra, koliko i minimalna zarada.

Još jedna važna i aktuelna stvar koju bih podelio sa vama jeste podrška mladima za kupovinu prvog stana. Budućnost ove zemlje su mladi. Želimo da oni ostanu u Srbiji, da ovde nađu zaposlenje, osnuju porodice, planiraju život u svojoj zemlji. Zato smo i osmislili program povoljnih stambenih kredita za mlade, kako bi im olakšali taj veliki korak u osamostaljivanju. Država je pripremila zakon zahvaljujući kojem će mladi moći da po što povoljnijim uslovima, što lakše, jednostavnije i jeftinije, dođu do svoje prve stambene nepokretnosti. Kroz taj zakon rešavamo dva najveća problema koje su mladi imali prilikom kupovine nekretnine - visinu učešća i visinu kamatne stope. Sada je učešće jedan odsto, a mesečna rata će biti mnogo povoljnija jer država do šeste godine subvencioniše te rate. Dakle, zaista sjajna prilika za sve mlade ljude od 20 do 35 godina. To je mera za budućnost Srbije.

Povoljni krediti za stanove su samo jedna od mera koje sprovodimo da pomognemo i podržimo mlade. Prošle godine smo povećali izdvajanja za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta i to je opet način da pokažemo da je država tu za porodice, za decu, da brine o njima, da su oni najvrednije što imamo i da to nije samo prazna priča već konkretna pomoć. Za prvo dete sada se dobija 500.000 dinara jednokratno, a nakon povećanja, roditeljski dodatak za drugo dete iznosi 600.000 dinara i plus se za drugo dete jednokratno dobija 135.000 dinara. Za treće dete se sada dobija 2.280.000 dinara roditeljskog dodatka plus jednokratno 135.000 dinara, dok za četvrto dete roditeljski dodatak sada iznosi 3.180.000 dinara. Ako vam kažem da se za četvrto dete 2012. godine dobijalo 298.254 dinara, vidite da sada imamo deset puta veća izdvajanja za rođenje četvrtog deteta. Imamo i subvencije za kupovinu prvog stana ili za izgradnju kuća za majke, u iznosu do 20.000 evra.