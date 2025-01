Više o ovome pričao je gost "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji, a on je bio Mahmud Bušatlija , savetnik za razvoj i investicije.

- Očekujem da će Tramp da nastavi ono što je radio pre osam godina. Očekujem da će neke male promene imati u toj politici i to se vidi iz njegovih izjava koje se dešavaju. Evropa će biti malo pod pritiskom Amerike, a Amerika će se vratiti Amerikancima, rekao je da će da istera migrante koji su dolazili za vreme Bajdena. Što se Evrope tiče, ono što je radio u prvom mandatu, imalo je dosta pritiska na Evropu, a on je prekinuo dogovore o Slobodnoj razmeni jer Evropa nije htela da prihvati meso iz Amerike jer oni koriste neke preparate koje Evrope ne koristi i tu su se razišli. Drugo, vršio je pritiske preko NATO da se odvaja za naoružanje daleko više nego što bi trebalo. To je isto problem za zemlje Evrope jer oni ne mogu da pokriju ni svoje potrebe vojne industrije, a Tramp očekuje da se mnogo više para izdvaja - započeo je Bušatlija.