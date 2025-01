Nakon iskazanog interesovanja japanske kompanije Nipon Stil za kupovinu američkog proizvođača US Stil, postoji mogućnost nove ponude i to iz SAD .

Izvršni direktor te firme Lorenco Gonsalveš rekao je da se sprema nova cenu za preuzimanje US Stila, koji je već odbio prethodnu ponudu Klivlend-Klifsa , nakon čega je načelno prihvatio uslove otkupa od Nipon Stila.

Gonsalveš nije dao finansijske detalje o ponudi, ali je istakao da je to „sveameričko rešenje“ za spas US Stila. Rekao je i da će premestiti sedište Klivlend-Klifsa u Pitsburg i zadržati ime US Stil.