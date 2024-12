Nacrt, koji treba da razmotri Vlada, poziva na maksimizaciju korišćenja nuklearne energije

Slušaj vest

Ekspertska komisija čije je formiranje zatražila Vlada Japana, danas je generalno podržala novu energetsku politiku kojom se ide na to da do 2040. godine obnovljivi izvori energije čine do 50 odsto proizvodnje električne energije, uz maksimizaciju korišćenja nuklearne energije za proizvodnju struje. Time Japan nastoji da izađe u susret sve većoj potražnji za električnom energijom u doba veštačke inteligencije, a da pri tom sledi politiku dekarbonizacije i zacrtane mete u toj politici. Ministarstvo industrije predstavilo je danas predlog plana koji je sačinila komisija 16 uglavnom pronuklearnih članova iz privrede, nauke i civilnog sektora.

Nacrt, koji treba da razmotri Vlada, poziva na maksimizaciju korišćenja nuklearne energije, čime se preokreće politika faznog odustajanja od nje jer se 2011. godine, kao posledica gigantskog zemljotresa i cunamija, istopio reaktor u nuklearnoj elektrani Fukušima i doplo do zagađenja te i raseljavanja stanovništva u širem krugu te centrale na obali Tihog okeana, severoistočno od Tokija.

Kriza sa Fukušimom dovela je do snažnog antinuklearnog sentimenta u Japanu koji je 1945. godine, na kraju Drugog svetskog rata, doživeo jedino nuklearno bombardovanje u istoriji čovečanstva. Vlada o planu treba da se izjasni do marta, i on će zameniti sadašnju energetsku strategiju iz 2021. godine.

Novim planom se predviđa da do 2040. godine nuklearne termo-centrale treba da podmiruju do 20 odsto japanskih potreba za električnom energijom. Prošle godine, taj procenat bio samo 8,5 odsto.

Novim planom se predviđa da obnovljivi izvori energije koji sada čine 22,9 odsto proizvodnje električne energije, do 2040. godine čine od 40 do 50 odsto te proizvodnje.

Istovremeno, smanjuje se udeo fosilnih izvora energije - korišćenja uglja za proizvodnju struje sa skoro 70 odsto iz prošle godine na između 30 i 40 odsto. Prethodni plan kao ciljeve do 2030. godine predviđa da nuklearna energija čini 20 do 22 odsto, obnovljivi izvori energije 36 do 38 odsto a fosilni izvori energije 41 odsto proizvodnje električne energije. Zahtevi za niskokarbonskim izvorima proizvodnje struje rastu pod uticajem potreba centara za digitalnu obradu podataka za veštačku inteligenciji i fabrika poluprovodnika.

Foto: Shutterstock

Japanski ministar industrije Jodži Muto koji je prisustvovao današnjem zasedanju komisije, rekao je da Japan mora ojačati svoju energetsku bezbednost time što se neće previše oslanjati samo na jedan izvor energije. Prema njegovim rečima, moja se maksimizovati proizvodnja struje kako iz nuklearne energije tako i iz obnovljivih izvora energije.

Japan hoće da bude karbonski neutralan do 2050. godine a da za 73 odsto saseče emisiju gasova staklene bašte do 2040. godine u odnosu na nivoe iz 2013. godine.

Predlogom novog plana se obnovljivi izvori ustoličuju kao glavni izvor električne energije u Japanu i poziva na razvoj energetkih izvora sledeće generacije kao što su solarne baterije i prenosivi solarni paneli.

Foto: Burgenland.orf.at

Planom se poziva na ubrzanje ponovnog aktiviranje nuklearnih reaktora koji ispunjavaju standarde bezbednosti uvedene posle katastrofe u Fukušimi i na izgradnju reaktora sledeće generacije - u centralama u kojima se postojeći reaktori stavljaju van funkcije.