Ove novčanice biće u opticaju do 31. decembra 2024. godine, nakon čega više neće biti zakonsko sredstvo plaćanja. Građanima će biti omogućena zamena u komercijalnim bankama do kraja godine, a nakon 1. januara 2025. godine, zamena će se vršiti direktno u Centralnoj banci BiH, i to tokom narednih deset godina.