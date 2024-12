Cene u ohridskim restoranima za glavna jela kreću se od šest do 15 evra, dok manji obroci, poput sendviča ili salata, mogu koštati od tri do pet evra. Cene pića u barovima i restoranima variraju, ali prosečno, cena piva je oko dva evra, dok su kokteli obično u opsegu od pet do osam evra. Kafa košta oko evro. Makedonsko vino i rakija su pravi specijalitet, sa cenama koje variraju od osam do 20 evra po flaši.