- Ljudi moraju da razumeju da to ne može za dan ili noć. Prosto, šta bi to značilo za Srbiju, nanelo bi probleme i Hrvatskoj i mnogim drugima. Sagledavamo to sve. Možemo mi da žurimo da pravimo drugi naftovod, ne možemo da ga gradimo još godinu dana, kao što znate, prema Mađarskoj. Svakako, to donosi dozu neizvesnosti i nesigurnosti, ali ljudi u Srbiji ne treba da brinu, naći ćemo rešenje - zaključio je predsednik Vučić.