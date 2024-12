- Gas više nije energent i gas nije ekonomska, već politička veličina . Sa njim se manipuliše u svetu već nekoliko godina. Nikada se ne zna da l će neko sutra nama uvesti neke sankcije. Bugari vole da rade onako kako im se kaže, pre 15 godina upropastili su Južni tok koji je trebao da snabdeva celu južnu Evropu. Samo oni znaju zašto su to uradili - rekao je on, te dodao:

- Po mom mišljenju, ovo je delom i odluka odlažeće Bajdenove administracije. Tramp je gajio bliže odnose sa vlastima, tako da će njemu biti mnogo teže da te sankcije podigne jer treba to da obrazloži kongresu i senatu.

- Jasno je da smo mogli da o;ekujemo ovako nešto. Predsednik je rekao da će početi razgovore i sa Amerikancima i sa Rusima . Ja mislim da ovakve najave uvek dovode do izvesne panike među građanima, ali nema razloga za strah i da nestašice neće biti. Sami zvaničnici su rekli da mi imamo gasnih rezervi za 60 do 70 dana. Što se tiče nafte, takođe neće bti nikakvih oscilacija jer imamo mi i drugih uvoznika.

- Zašto su upućene ove indirektne sankcije Srbiji? Razlog je to što je srbija prepoznata kao centar malignog uticaja u regionu . Kada kažem maligni uticaj, govorim o medijima i nevladinim organizacijama koje šire dezinformacije o opravdavanju ruske agresije. Ovo je razlog zbog čega su uvedene.

Poskupljenje osnovnih energenata ono je čega se građani naše zemlje najviše plaše kada je ova tema u pitanju, a Skenderija je na to imala da kaže sledeće:

- Strahovi su opravdani da može doći do poskupljenja, ali ne verujem da može da ode kao što čitamo na 400 do 500 dinara. Mislim da je to stvaranje bezrazložne panike.