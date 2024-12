Kako kaže Seničić, ova novina neće odbiti ljude da putuju i može samo da ubrza proces prelaska graničnih prelaza

Slušaj vest

Evropski sistem putnih informacija i autorizacije (ETIAS) koji podrazumeva da putnici iz zemalja koje imaju bezvizni režim s EU moraju putem interneta da apliciraju za dozvolu za ulazak, uz plaćanja takse od sedam evra, će stupiti na snagu na proleće sledeće godine, rekao je Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta.

On je u emisiji Hajde da razgovaramo rekao da su pripreme za ETIAS uveliko u toku i da sistem ne bi trebalo da bude odložen kao što je slučaj sa EES (entry/exit sistem), koji će zameniti dosadašnje pečatiranje pasoša i uvesti obaveznu registraciju pre svakog ulaska u EU.

"Nemam informaciju da će to (ETIAS) biti odloženo, ali taj sistem je svakako daleko jednostavniji od EES sistema, obzirom da kroz jednu običnu formu popunjavamo online sa osnovnim podacima. Ta dozvola za boravak u zemlju EU će trajati tri godine, košta sedam evra. Imamo i neke kategorije koje to neće plaćati: odrasli preko 70 godina i deca do 18 godina moraju da se prijave, ali neće plaćati takse. Važno je da kažemo, da kada unosimo pasoš, to nam važi tri godine, ukoliko pasoš važi kraće, onda moramo da se prijavimo sa novim pasošem još jedan put i da dobijemo opet dozvolu za tri godine", rekao je Seničić.

Kako kaže, ova novina neće odbiti ljude da putuju i može samo da ubrza proces prelaska graničnih prelaza.

Sa druge strane, EES sistem, odnosno Exit Entry sistem izlaska i ulaska, je trebalo da funkcioniše od 1. novembra, ali je odložen do daljnjeg.

"Dve, tri zemlje su izrazile sumnju u taj sistem i nisu bile spremne. Pojavljuje se povremeno tekstovi da će to biti uvedeno u nekom trenutku, ostaje da sačekamo. To je sistem koji donosi dosta nepoznanica, pre svega oko tih biometrijskih podataka koje ljudima nekako najviše smeta i to će možda izazvati neke probleme kod prelazaka granica, obzirom da moraju da se uzimaju na licu mesta otisci prstiju i slika, konkretno lika koji putuje, dakle našeg lika".

Shutterstock

Najtraženije destinacije za praznična putovanja

Govoreći o prazničnim putovanjima, Seničić je rekao da su ove godine naši turisti najviše zainteresovani za odlazak u region.

"U ovo doba godine, evropski gradovi su one destinacije koje naši građani najviše vole. Pre svega oni aranžmani koji su najjeftiniji, odnosno gde možemo da otputujemo dosta jeftino. A to su pre svega u našem okruženju. Možemo da krenemo od Istanbula, koji nam je cele godine zanimljiv, ali i u praznično doba, preko Soluna, Sofije, Temišvara, Budimpešte, Praga, severne Italije. To je ono kad je reč o inostranstvu i nekom neposrednom okruženju.

Kad je reč o ovim zemljama bivše Jugoslavije, koje i dalje doživljavamo svojim: Bosni i Hercegovini, pre svega Trebinje, Sarajevo i Banja Luka kao kombinacija tih gradova. Severna Makedonija, Skoplje, Ohrid. Imamo u Crnoj Gori jako dobar program ove godine, u svim gradovima počev od Bara, pa sve tamo negde do Herceg Novog. Svi gradovi su se potrudili da imaju jako dobar program. To je ono što u ovom periodu nove godine najviše privlači turiste", rekao je Seničić.

Putovanja su skuplja oko 20 odsto za Novu godinu, jer uključuju i doček, pojašnjava Seničić.