Korak dalje otišli su proizvođači supa, koji su to što su u kesicama umesto četiri, ostala samo tri tanjira, pokušali da opravdaju – natalitetom. Oni se pozivaju na istraživanja koja pokazuju da se udeo domaćinstava u Srbiji koja imaju jednog ili dva člana za poslednjih deset godina povećao, tako da trenutno 50 odsto ukupnog broja domaćinstava čine porodice sa jednim do dva člana, kojima su, po njihovoj proceni, dovoljna tri tanjira supe.

- Ta priča je vezana za naše usklađivanje sa Evropskom unijom. Pre desetak godina su postojala propisana standardna pakovanja i to nije bilo slučajno što smo imali čokolade od 100 grama i litarska i kilogramska pakovanja za prehrambene proizvode. Proizvođači su 'lobirali', verovatno i potkupljivali, u Evropskoj komisiji i ukinuta su ta ograničenja. EU je ukinula ta standardna pakovanja, a mi smo, pošto moramo da se uskladimo, odnosno da usvojimo ono što oni odluče, to sve prihvatili - ukazuje Bumbić.

Uvedena je obaveza da se kod svakog proizvoda navede i jedinična cena, na primer za čokoladu, koliko ona košta po kilogramu, ali Bumbić kaže da to kupcima gotovo ništa ne znači, jer bi trebalo u nabavku da ponesu i digitron.

- U trgovinskim lancima uglavnom postoje cene i po kilogramu, ali su navedene malim slovima i brojevima. Ta cena bi trebalo da bude jasno vidljiva, kao i cena jediničnog proizvoda, a ne da mi moramo da uzmemo lupu da bismo videli i uporedili. To jeste zakonito, ali to ne znači da je to u redu i da treba tako da bude. Oni jednostavno mogu da rade šta hoće, nema više nikakvog standarda. Ima nekih genijalnih primera, kada u pakovanju kikirikija ima 42 grama ili 87,5 grama - navodi Nenad Bumbić.