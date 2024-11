- Želim da vam zahvalim na posvećenosti i skeniranju računa, rekao je Mali i ocenio da im se skupljanje računa i učešće u nagradnoj igri isplatilo, s obzirom na to da su dobili veoma vredne nagrade. On je naveo da je u finalnom izvlačenju učestvovalo oko 667.000 registrovanih naloga i više od 256 miliona dodeljenih kodova. Ministar je naglasio i da, pošto je ovaj ciklus nagradne igre završen, građani više ne mogu da unose račune u aplikaciju, već će to biti moguće kada krene novi krug nagradne igre na proleće 2025. godine.