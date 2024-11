Sivo meso sa pulta mesare ne izgleda ni približno sveže i oku ugodno kao meso iz supermarketa . Majstor mesar objašnjava zašto to nije tačno. Potrošači često pretpostavljaju da boja proizvoda ukazuje na njegovu svežinu. To objašnjava zašto kupci u mesari često kažu: „Molim vas, nemojte prvi komad“, jer već ima sivkastu nijansu, što ukazuje na manju svežinu – zar ne?

Industrija plasira lažna uverenja

- Kupac to ne razume, ja mu to ne zameram. Ali trebalo bi da razmisli o tome da gleda prirodni proces koji nema nikakve veze sa kvalitetom kobasice ili mesa. To je optički proces. Pa ipak, industrija nas je naučila: kobasice i mleveno meso moraju biti crveni - objašnjava mesar Franc Fol.

Sivkasto naspram crvenog mesa

- Kada diskont pakuje mleveno meso, ima dve mogućnosti. On plinom izduvava ambalažu i obično je u njoj veoma visok udeo kisika. Visok udeo kisika, posebno kod govedine, znači: lepu crvenu boju. On to može, i to nije zabranjeno niti sredstvo za crvenilo. To je takozvani ‘osveživač’. Ako koristimo ovaj proizvod, sama jezgra kobasice ostaje crvena, ali postaje siva. Ako ga probušite i razdvojite, i ostavite pola sata, opet će pocrveneti, ali kupac isprva vidi samo to sivo mleveno meso - nastavlja mesar Franc Fol.