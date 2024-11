"Na kraju vam se sve svede na to da vam je najbitnije gledati uređaje koji imaju pet godina garancije", rekao je jedan serviser bele tehnike. Nazvala sam ga nakon što sam slušala priču prijateljice koja je nedavno morala da kupi novu mašinu.

Tom poslu pristupila je kao da traži novi bubreg. Prvo je analizirala šta se uopšteno u prodavnicama nudi i za koje cene. Onda je odredila neki top iznos do kojeg je spremna da ide. U grupama na društvenim mrežama proverila je kakva su iskustva potrošača s pojedinim brendovima i šta se najviše hvali. Napravila je uži odabir modela i marki koje dolaze u obzir. Pronašla je onaj s najdužom garancijom.

Zamolili smo ih da nam analiziraju šest vrsta uređaja - mašine za pranje veša/sudova, hladnjake, pećnice, televizore i klima-uređaje, a ono što su nam otkrili, naravno, nije zapisano u kamenu, nego je to neko njihovo iskustvo tokom godina rada, prilikom čega se dosta toga što su nam rekli i preklapalo.

Kad su u pitanju mašine za veš, one skuplje, podrazumevaju i prilično skupe popravke, često toliko skupe da se vlasniku više isplati da uzme novu, jeftiniju mašinu, a gotovo svi s kojima smo razgovarali priznali su nam kako na servisu često završavaju i mašine jedne od najpoznatijih marki - ne samo zato što ih ima dosta velik broj potrošača, nego i zato što je reč o brendu koji više ne počiva na nekadašnjoj tehnologiji, otkako je prešao u ruke kineskog vlasnika.

- Ono što bih obavezno savetovao ljudima jeste to da ne kupuju uređaje koji imaju manje od pet godina garancije. Duže od toga više se ni za jedan uređaj ne treba nadati da će trajati, a ako uzmete pet godina garancije, onda ste u pravilu sigurni i ne morate nužno birati najskuplje - kaže nam jedan serviser.

U kategoriji srednje klase, kad su u pitanju mašine za pranje veša, dosta njih preporučilo je Končar, Electrolux, Beko i Bosch, a za one koji ciljaju isključivo na najskuplje, dakle, Miele, takođe imaju savet.

- Gorenje je imalo jedan kratki izlet u svojoj proizvodnji, ali onda su ih kupili Kinezi i sad su to uglavnom kineske mašine, kao i kod Končara. Dosta se kvare, a Gorenje onda ima još problem sa mašinama koje se ugrađuju, koje su dosta problematične za montažu - rekli su.

Zamrzivači su u tom smislu puno pouzdaniji od mašina, otkrivaju nam, ali je takođe pametno radije birati one s dužom garancijom.

Najčešći kvarovi koji se događaju su puštanje plina, a serviseri s kojima smo razgovarali, kazali su nam da su se u praksi najčešće s tim problemom susretali kod marki Liebherr i Whirlpool, no to, naravno, nije pravilo.

Rerne su uglavnom pouzdane - ne kvare se tako često, ali ako dođe do kvara, neki brendovi biće komplikovaniji za popravku jer neće biti delova.

- Ali, kad se pokvare, veliki je problem doći do delova i dosta servisera zato uopšte ne radi te brendove. Na kraju vam se sve ionako svodi na to da birate brendove za koje znate da ćete imati servisera i delove. To je danas, nažalost, tako, rekao bih da se sva roba prema kvalitetu srozala, a ako bih bio baš brutalno iskren, rekao bih da je sve jednako loše i kako su garancija i pristupačnost servisa, nažalost, postali glavni kriterijum prilikom biranja nekog komada bele tehnike - kaže.