Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže da kvalitet proizvoda koji izvoze svetske kompanije zadovoljava lokalne standarde.

- To je do nas, nije do tih kompanija. Nije tačno da razvijene zemlje imaju bolje proizvode, EU ima, ali u SAD su toliko loši standardi kvaliteta da mogu da porodaju šta god hoće. To je stvar našeg zakonodavstva i te kompanije poštuju zakonski minimum. Mislim da nas pogrešno procenjuju smarajući nas indijancima i da bi mogli da izgube tržište. Što se tiče toga da su cene proizvoda kod nas mnogo veće nego u razvijenijim zemljama to je zato što mi nismo deo velikog tržišta. Uvozi se u manjim serijama, troškovi logistike su veći, loša je konkurencija u maloprodaji i zato plaćamo više nego u zemljama koje su dva ili tri puta bogatije od nas - objašnjava Stevanović.