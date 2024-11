Korisnici pripejd mobilnih usluga sa opcijom plaćanja unapred (pripejd) dužni su da izvrše registraciju svog broja najkasnije do 10. februara 2025. godine , a ukoliko to ne učine operator će im obustaviti pružanje usluga, saopštilo je Regulatorno telo za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL).

Vodeći računa o zaštiti interesa krajnjih korisnika u delu omogućavanja nesmetanog korišćenja pripejd usluga mobilne telefonije, RATEL podseća korisnike na neophodnost registracije brojeva telefona kod pružaoca usluge (operatora) , najkasnije do 10. februara 2025. godine.

- Posebno napominjemo da će pružaoci navedenih usluga neregistrovanim pripejd korisnicima koji se do ovog roka ne registruju, obustaviti pružanje usluge, odnosno usluga im nakon navedenog roka neće biti dostupna - navodi se u saopštenju RATEL-a.

To znači da će nakon isteka roka za registraciju neregistrovanim pripejd korisnicima biti obezbeđena samo primerena količina saobraćaja potrebna za onlajn registraciju i pozive ka hitnim službama, i to u periodu od narednih 90 dana, odnosno najkasnije do 10. maja 2025. godine. Nakon isteka tog roka, svi neregistrovani pripejd brojevi biće deaktivirani.